Зеленський розповів про головну зброю України у війні проти окупантів з РФ

Зеленський розповів про головну зброю України у війні проти окупантів з РФ

Головною зброєю України у війні проти російських окупантів є єдність Європи.

Росія не обирає, коли і якій країні погрожувати своєю агресією.

Про це під час спільної заяви європейських лідерів сказав президент Зеленський, повідомляє ТСН.ua.

"Наша головна зброя - це об'єднання, від якого залежить все інше. Коли ви вже прибули на вокзал, у Києві прозвучала сирена повітряної тривоги. І ви почули, як вона звучить. Так зараз у більшості областей нашої країни. Це означає те, що Росія не обирає, коли і кому погрожувати", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс вранці 16 червня прибули до Києва.

Європейські лідери провели переговори із президентом України Володимиром Зеленським і відвідали зруйнований окупантами Ірпінь та на власні очі побачили наслідки злочинів путінської армії під українською столицею.

Читайте також: