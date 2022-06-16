Зеленський розповів про головну зброю України у війні проти окупантів з РФ

Головною зброєю України у війні проти російських окупантів є єдність Європи.
Росія не обирає, коли і якій країні погрожувати своєю агресією.
Про це під час спільної заяви європейських лідерів сказав президент Зеленський, повідомляє ТСН.ua.
"Наша головна зброя - це об'єднання, від якого залежить все інше. Коли ви вже прибули на вокзал, у Києві прозвучала сирена повітряної тривоги. І ви почули, як вона звучить. Так зараз у більшості областей нашої країни. Це означає те, що Росія не обирає, коли і кому погрожувати", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс вранці 16 червня прибули до Києва.
Європейські лідери провели переговори із президентом України Володимиром Зеленським і відвідали зруйнований окупантами Ірпінь та на власні очі побачили наслідки злочинів путінської армії під українською столицею.
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