Зеленський розповів про хороші новини та попередив тих, хто "хоче виграти лише для себе"

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці повернення з російського полону сотні українських захисників. Також він подякував Силам оборони, які сьогодні захищають рубежі держави.

Про це він сказав 10 квітня під час звернення до українців.

Зеленський наголосив, що перед Великоднем до України вдалось повернути наших захисників та захисниць.

"Я дякую всім у нашому Координаційному центрі ГУР, дякую кожному, хто займається переговорами й підготовкою обмінів: хлопці Буданова, Єрмак, Малюк, Лубінець... Молодці, хлопці! А особливо я вдячний усім, хто підтримує наших людей після звільнення й дбає про лікування, про адаптацію. Це важливо", - сказав президент.

Також український лідер поспілкувався з прем’єр-міністром Іраку щодо пошуку миру та анонсував нові взаємини з цією державою.

"Говорив сьогодні з прем’єр-міністром Греції, переважно щодо наявних викликів. Розказав про безпекову ситуацію, ширше – про нашу активність заради повернення миру й захисту людей. Дякую Греції за готовність продовжувати наявну співпрацю та йти разом до більшого", - сказав президент.

Зеленський за 10 квітня: є дуже хороша новина

Зеленський сьогодні зустрівся сьогодні з Річардом Бренсоном – відомим британським підприємцем і давнім другом України.

"Він підтримує нас іще з 14-го року – і словом, і конкретною роботою. Зараз вирішив приєднатися до команди амбасадорів United24. Дякую за це! Обговорили, як саме глобальний вплив пана Бренсона може допомагати нашому відновленню, відбудові наших освітніх інституцій, залученню технологічної допомоги для України, зокрема, щоб проводити гуманітарне розмінування", - сказав він.

Володимир Зеленський подякував Німеччині за новий оборонний пакет допомоги.

"Маємо й чергові кроки в оборонній допомозі нашій державі від Німеччини, дякую за них. Два тижні – і посилення від Німеччини по бронетехніці, ППО, боєприпасах, інженерних машинах, медицині. Все, що посилює захист України від російського терору, все, що дає нашим воїнам більше можливостей для активного руху, – все це захищає й кожного в країнах-партнерах, кожного у Європі, кожного у світі. Термін "програш" має стати супутником терміну "агресор". І лише українська перемога це забезпечить", - сказав він.

Також президент подякував воїнам ЗСУ, які захищають нашу державу на лінії фронту та наближають перемогу України.

"Виграти бій для України – це виграти бій і для себе. Варто про це пам’ятати. Завжди. А особливо тим, хто намагається вигравати лише для себе особисто. І зовсім не на передовій. Дякую всім, хто дбає про Україну! Слава всім, хто зараз у бою, на бойовому чергуванні та на бойових завданнях!", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, протягом цієї доби російські окупанти завдали 21 авіаційний та 5 ракетних ударів, 4 з яких – із ЗРК С-300 по Краматорськ. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі.

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