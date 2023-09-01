Зеленський розповів про кількість замахів на себе: "Війна ще не закінчилась"

Президент вважає, що поки війна його життя у небезпеці.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розуміє, що є мішенню для замахів на своє життя. Він додав, що не знає, скільки було спроб його вбити.

Про це він сказав у інтерв’ю португальському телеканалу RTP.

Володимир Зеленський розповів, що він усвідомлює, що є мішенню для ворогів, але не знає, скільки замахів він пережив за останні півтора року.

"Кількість складно сказати, бо війна ще не закінчилася", - сказав він, посміхнувшись.

Нагадаємо, на початку 2023 року західні ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський у 2022 році пережив понад 12 окремих замахів на його життя, які готували російські війська.

Також у серпні у Вашингтоні прокоментували інформацію про черговий замах на Зеленського.

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