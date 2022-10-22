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Зеленський розповів про кількість збитих ракет та дронів РФ, які летіли на Україну 22 жовтня: непогані результати

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Зеленський розповів про кількість збитих ракет та дронів РФ, які летіли на Україну 22 жовтня: непогані результати

Фото: ТСН.ua

Зеленський вкотре подякував винищувачам і зенітникам повітряних командувань "Захід", "Південь" і "Центр" за врятовані життя.

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що за першу половину 22 жовтня Повітряні сили збили 20 ракет типу "Калібр" та  Х-101 та понад 10 іранських дронів "Shased-136".

Про це очільник України розповів у традиційному відеозверненні 22 жовтня. 

"Непогані результати демонструють і наші Повітряні сили. Звичайно, у нас ще немає технічної здатності збивати 100% російських ракет і ударних дронів. Поступово ми прийдемо й до цього – за допомогою наших партнерів, я впевнений. Але вже зараз більшість крилатих ракет, більшість дронів збиваємо. Тільки за першу половину цієї доби збито 20 ракет – "Калібрів" і Х-101, також більше 10 іранських "Шахедів", - сказав політик.

Також Зеленський вкотре подякував винищувачам і зенітникам повітряних командувань "Захід", "Південь" і "Центр", а також мобільним вогневим групам усіх Сил оборони за врятовані життя людей і збережену інфраструктуру України. 

Росія атакувала енергосистему України 22 жовтня

Російські військові 22 жовтня здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Головна ціль - енергетичні об'єкти. Ракети поцілили по об'єетах еритичної інфраструктури у низці областей. Внаслідок ворожих ударів без електропостачання опинилися люди у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях. У Волинській та Рівненській областях досі немає світла у деяких громадах. У Миколаївській області енергопостачання вдалос відновити. 

Водночас системам ППО у Київській, Львівській та Чернівецькій областях вдалося збити російські ракети.

Зеленський назвав атаки характерною тактикою терористів та закликав світ зупинити цей терор. За його словами, росіяни випустили по Україні 36 ракет.

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