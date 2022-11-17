Зеленський розповів про ліквідацію наслідків ракетної атаки з боку РФ: скільки людей опинилися без світла

Президент наголосив, що лише повний захист українського неба точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після російської ракетної атаки 17 листопада наразі без електроенергії перебувають 10 млн українців.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Увесь день триває ліквідація наслідків чергової ракетної атаки проти України. Знов аварійні відключення світла на додачу до планових стабілізаційних. Станом на цей час понад 10 млн українців без електрики. Найбільше – у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині, у Києві", – сказав Зеленський.

Також читайте Руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичної точки – єврокомісар

Він запевнив, що наразі робиться все, щоб нормалізувати постачання.

Президент також відреагував на ворожі обстріли мирних міст.

"У Дніпрі десятки людей поранені внаслідок ракетного удару – усім надається допомога. У Запоріжжі триває розбір завалів житлового будинку, який був знищений російським обстрілом цієї ночі... У переліку загиблих – 7 людей. На жаль, це число може збільшитись", – розповів глава держави.

Він також повідомив, що тільки за першу половину дня українським Силам оборони вдалося збити шість російських крилатих ракет і п’ять "Шахедів" – на жаль, не всі, що були запущені терористами.

"Знову і знову повторюємо партнерам, що лише повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії та точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Не до тієї пропаганди, яка зараз звучить із Кремля про нібито готовність до переговорів, щоб виграти трохи часу й зібратись із силами для нових ударів, а до справжнього миру", – наголосив Зеленський.

Що відомо про атаки 17 листопада

Нагадаємо, Росія 17 листопада знову атакувала Україну. Так, у Дніпрі внаслідок ракетного удару поранено 23 людини, серед них і 15-річна дівчина.

Завдали удару окупанти і по житловому будинку у Вільнянську Запорізької області. З-під завалів витягнули тіла 7 загиблих людей.

Окрім того, на Харківщині окупанти двічі атакували критичну інфраструктуру в Ізюмському районі. Під час атак поранено чотирьох працівників, поранення також отримали четверо правоохоронців.

Ворог також завдав удару в логістичний центр в Одесі, там було поранено цивільного.

Загарбники також атакувала газовидобувну інфраструктуру України.

Читайте також: