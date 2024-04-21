Зеленський розповів про найгарячіші напрямки на фронті, ППО та перемовини із американськими партнерами

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що головком Олександр Сирський доповів про найбільш гарячі точки фронту, зокрема Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина – Купʼянський напрямок.
Про це він сказав у вечірньому зверненні 21 квітня.
"Доповів сьогодні Головком і щодо ураження цілей на окупованій території – реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна зазнавати втрат щодня, і кожен такий день – російських втрат – наближає для нас такий потрібний мир", - наголосив президент.
Володимир Зеленський також говорив із міністром оборони Рустемом Умєровим. Ключове питання – ППО.
"Робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба – збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя", - наголосив він.
Глава держави також додав, що зараз продовжується контакти з американською стороною на всіх потрібних рівнях. Він наголосив на важливості оперативного рішення Сенату на підтримку українського пакета.
"Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний, у швидкому затвердженні пакета, а також і позитив у самому пакеті – його правильне наповнення, наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями й реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакета й силою наших хлопців – час має бути максимально коротким. І сила – саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібне так само, як і захист нашим містам і селам. Наші далекобійні можливості. Наша артилерія. Наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий – важливий у комунікації, у політиці, у логістиці", - сказава Володимир Зеленський.
Президент подякувати друзям України у Сполучених Штатах та всім, хто б’ється заради нашої держави й заради наших людей.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дійсно ВЛУЧНІ та стійкі! - Зеленський розповів про доповідь Сирського!
Нагадаємо, Зеленський закликав партнерів терміново надати Patriot.
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