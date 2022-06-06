"Нам буде дуже складно": Зеленський розповів, чим небезпечний прорив армії РФ на Донбасі

"Нам буде дуже складно": Зеленський розповів, чим небезпечний прорив армії РФ на Донбасі

У разі прориву на сході України російські військові можуть спробувати знову окупувати раніше звільнені українські території.

Зокрема, насамперед йдеться про південь України.

Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з українськими журналістами у понеділок, 6 червня.

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"Якщо буде прорив на Донбасі, нам буде дуже складно, вони (російські військові - ред.) можуть піти кудись далі, якщо це може перейти на південь, ракетні удари по центру, по нашим стратегічним підприємствам. Може бути повернення і на ті території, які були окуповані частково",- заявив глава держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, де найскладніша ситуація на фронті. Найзапекліші бої йдуть на Запорізькому та Сєверодонецькому напрямках.

Тим часом у Міністерстві оборони зауважили, що окупаційні війська не припиняють ведення наступальних дій на Донбасі та не залишають спроб встановити контроль над адміністративними кордонами Донецької та Луганської областей.

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