Зеленський розповів про обстріли 10 українських регіонів та закликав економити електрику

Президент України Володимир Зеленський закликав українців економити електроенергію. Український лідер також розповів, що Росія за добу обстріляла понад 10 українських регіонів.

Про це президент сказав під час свого традиційного звернення до українців.

Окупанти протягом доби терористичних ударів зазнали понад 10 українських регіонів. Житомирщина й Київщина, Сумщина, Дніпро й Кривий Ріг, Харківщина та Запоріжжя, Миколаїв та інші міста півдня України, Донбас.

"Усюди, де це можливо, намагаємося прискорити відновлювальні роботи. Але зараз так само, як і в попередні дні, загальна ситуація ще потребує дуже свідомого споживання електрики й обмеження використання у пікові години техніки, що споживає багато енергії. Що свідомішим є наше побутове споживання електрики з 17-ї по 23-тю годину, то стабільнішою буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила для пікових годин, допомагає всій країні. Будь ласка, пояснюйте це родичам, друзям і сусідам, щоб спрямувати наше національне єднання до спільного й дуже потрібного результату", - наголосив український президент.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Росія, починаючи від 10 жовтня, тероризує енергетичну інфраструктуру України.

Росіяни 18 жовтня вкотре ракетами вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у Києві загинули три людини. Усі загиблі - співробітники одного з об'єктів. Також в частині української столиці зникло світло.

Енергетики всього за 7 годин підключити клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки відновлюватимуть пошкоджену обстрілами інфраструктуру міста.

Також у Житомирі повернули світло окремим районам. Відновлювальні роботи тривають.

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