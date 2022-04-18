Зеленський розповів про переговори з країнами щодо відбудови України

Переговори також ведуться з міжнародними фінансовими інституціями.

Президент України Володимир Зеленський розповів про відбудову українських міст після війни.

У відеозверненні 18 квітня політик зазначив, що уряд веде переговори про підтримку програми відбудови України з країнами на двосторонньому рівні, а також з міжнародними фінансовими інституціями.

"Звичайно, будемо по максимуму залучати глобальний бізнес. Але ми зацікавлені передусім у тому, щоб робочі місця і додана вартість створювалась в Україні. Тож локалізація буде і надалі важливими для нас процесами", – зазначив очільник країни.

Нагадаємо, Зеленський розповів, про що говорив з президентом Литви і прем'єрами Болгарії та Хорватії. Президент зазначив, що країни скоординують дії, щоб посилити відповідальність для Росії за війну.

"Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба": звернення Зеленського за 18 квітня

Читайте також: