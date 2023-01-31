Зеленський розповів про підготовку до нового наступу РФ: "Щоб окупант втратив надію на агресію"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нового наступу Росії, заявивши, що держава вже відповідає на таку "підготовку до спроби реваншу".

Про це глава держави сказав у відеозверненні 31 січня.

"Сьогодні, як і фактично щодня, – кілька нарад з військовими, з керівництвом розвідки. Детально опрацьовуємо ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі – те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росією до спроби реваншу. Наші Сили оборони та безпеки, державна влада України, наші партнери, ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалось відігратись на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію", – розповів Зеленський.

"Програш Росії зробить безальтернативним надійний і тривалий мир", – наголосив президент.

Він подякував усім партнерам України, які підтримують цю позицію держави.

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