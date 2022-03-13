Зеленський розповів про подвиг першої жінки - Героя України, якій це звання присвоєно посмертно

Вона врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».
Про це йдеться у черговому зверненні глави української держави.
Серед новітніх українських героїв це звання присвоєно посмертно сержанту Дерусовій Інні Миколаївні.
З 24 лютого старший бойовий медик виконувала завдання в місті Охтирка Сумської області. Врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим військовим.
"Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно", - підкреслив український президент.
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