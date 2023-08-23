Зеленський розповів про посилення мобілізації в Україні: "Військові до мене звернулись з цим"

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про посилення мобілізації в Україні. Він зазначив, що військові дійсно звернулись до нього з таким проханням.

Про це він сказав 23 серпня на пресконфереції під час "Кримської платформи".

У президента запитали, чи дійсно буде посилення або прискорення мобілізації через ситуацію на фронті. Зеленський прямої відповіді не дав, проте наголосив, що військові хочуть отримати можливість мобілізувати більше людей.

"Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати... Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати", - пояснив президент.

Зеленський також додав, що варто навести порядок із військкоматами та ВЛК і тоді говорити про те, як збільшувати мобілізацію.

"Дуже важливо розуміти, хто це робить і як. Тому питання військкоматів дуже важливе, питання ВЛК – дуже важливе. Треба дуже швидко навести порядок, а потім вже почати чи починати розмову про те, щоб збільшувати, як, ким, чим", - сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що працівники військкоматів невдовзі можуть отримати доступ до всіх держреєстрів України.

Також ТЦК створюють мобілізаційний резерв в Україні і збирають та оновлюють дані про усіх чоловіків за місцем проживання.

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