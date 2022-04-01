Зеленський розповів про посилення тиску міжнародних партнерів на Росію

Зеленський розповів про посилення тиску міжнародних партнерів на Росію

Український президент закликає збільшувати санкції, поки РФ не припинить агресії.

Президент України Володимир Зеленський розповів про контакти та домовленості з міжнародними партнерами, які відбувалися у четвер, 31 березня.

Про це глава держави говорив у своєму зверненні.

Зеленський нагадав, що цього дня звернувся до парламентів трьох держав – Австралії, Нідерландів і Бельгії.

“Відчув повну підтримку. Чекаю на конкретні кроки. Закликав ще посилити санкції проти Росії. Тиснути на агресора потрібно доти, доки агресія не вичерпається”, - підкреслив він.

Президент також повідомив подробиці своєї розмови із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Мова йшла про необхідність більшої підтримки у той час, коли російські війська зосереджують додаткові сили на окремих напрямках.

“Окрім санкцій, предметно обговорили з Шарлем Мішелем економічну підтримку України, фінансування пріоритетних проектів. Динаміку нашого руху до повноправного членства в ЄС”, - розповів Зеленський.

Санкційна політика була також однією з тем розмови керівника Офісу президента Андрія Єрмака з Джейкобом Салліваном – радником президента США з питань національної безпеки.

“США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Ми вдячні. Він не дасть обходити чинні санкції – такі спроби ми вже фіксуємо. А також на обмеження роботи чутливих галузей російської економіки – її оборонного сектору”, - підкреслив Зеленський.

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