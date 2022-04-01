Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський розповів про посилення тиску міжнародних партнерів на Росію

Дата публікації
Перегляди
126
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Український президент закликає збільшувати санкції, поки РФ не припинить агресії.

Президент України Володимир Зеленський розповів про контакти та домовленості з міжнародними партнерами, які відбувалися у четвер, 31 березня.

Про це глава держави говорив у своєму зверненні.

Зеленський нагадав, що цього дня звернувся до парламентів трьох держав – Австралії, Нідерландів і Бельгії. 

“Відчув повну підтримку. Чекаю на конкретні кроки. Закликав ще посилити санкції проти Росії. Тиснути на агресора потрібно доти, доки агресія не вичерпається”, - підкреслив він.

Президент також повідомив подробиці своєї розмови із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Мова йшла про необхідність більшої підтримки у той час, коли російські війська зосереджують додаткові сили на окремих напрямках.

“Окрім санкцій, предметно обговорили з Шарлем Мішелем економічну підтримку України, фінансування пріоритетних проектів. Динаміку нашого руху до повноправного членства в ЄС”, - розповів Зеленський.

Санкційна політика була також однією з тем розмови керівника Офісу президента Андрія Єрмака з Джейкобом Салліваном – радником президента США з питань національної безпеки.

“США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Ми вдячні. Він не дасть обходити чинні санкції – такі спроби ми вже фіксуємо. А також на обмеження роботи чутливих галузей російської економіки – її оборонного сектору”, - підкреслив Зеленський.

Новина доповнюється

Наступна публікація