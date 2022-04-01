Зеленський розповів про посилення тиску міжнародних партнерів на Росію

Український президент закликає збільшувати санкції, поки РФ не припинить агресії.
Президент України Володимир Зеленський розповів про контакти та домовленості з міжнародними партнерами, які відбувалися у четвер, 31 березня.
Про це глава держави говорив у своєму зверненні.
Зеленський нагадав, що цього дня звернувся до парламентів трьох держав – Австралії, Нідерландів і Бельгії.
“Відчув повну підтримку. Чекаю на конкретні кроки. Закликав ще посилити санкції проти Росії. Тиснути на агресора потрібно доти, доки агресія не вичерпається”, - підкреслив він.
Президент також повідомив подробиці своєї розмови із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Мова йшла про необхідність більшої підтримки у той час, коли російські війська зосереджують додаткові сили на окремих напрямках.
“Окрім санкцій, предметно обговорили з Шарлем Мішелем економічну підтримку України, фінансування пріоритетних проектів. Динаміку нашого руху до повноправного членства в ЄС”, - розповів Зеленський.
Санкційна політика була також однією з тем розмови керівника Офісу президента Андрія Єрмака з Джейкобом Салліваном – радником президента США з питань національної безпеки.
“США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Ми вдячні. Він не дасть обходити чинні санкції – такі спроби ми вже фіксуємо. А також на обмеження роботи чутливих галузей російської економіки – її оборонного сектору”, - підкреслив Зеленський.
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