Зеленський розповів про поїздку до Бахмута та Харкова: "Росію може зупинити лише одне"

Президент України Володимир Зеленський розповів про свій візит до прифронтових міст України - Бахмута на Донеччині та Харківської області. Він наголосив, що окупанти постійно тероризують ці населені пункти України.

Про це він сказав 22 березня під час свого традиційного звернення до українців.

Зеленський повідомив, що він весь день працює в прифронтових регіонах - Донбас, передова, а потім – Харківщина.

"Почав із фронту, з району Бахмута. Це честь для мене – підтримати наших воїнів, які боронять державу у найжорсткіших фронтових умовах. Вручив державні нагороди, подякував нашим бійцям за хоробрість, за їхню стійкість, за Україну, яку ми бережемо завдяки саме таким героям, завдяки кожному й кожній, хто бʼється проти російського зла. Відвідав поранених воїнів. Побажав їм – і я впевнений, що побажав від імені всіх вас, усіх наших людей – якнайшвидшого одужання", - сказав президент.

Зеленський за 22 березня з передової: Росія програє цю війну

Володимир Зеленський зауважив, що Росія безжально знищує міста українського Донбасу. Окупантів може зупинити тільки одне - перемога України.

"Ми обовʼязково відповімо окупанту на кожен удар по наших містах... Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічна атака на Київщину... Всі удари Росії отримають як військову, так і політичну, і юридичну відповідь. Росія програє цю війну. Немає у світі суб’єкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі все це розуміють. І кожен російський убивця повинен розуміти: ордер на арешт – це найкраще, що може з ними статися", - сказав президент.

Український лідер також розповів про свій візит до Харківської області. Він наголосив, що йому було приємно дивитися на те, що Харків встояв і живе.

"І, звичайно, мені було дуже приємно передати Харкову спеціальну відзнаку. Відзнаку міста-героя, стрічку на прапор міста, що позначає особливу хоробрість харків’ян", - сказав Зеленський.

Також президент привітав мусульман із Рамаданом та наголосив, що частина українців змушена святкувати це свято в окупації.

"Не маю сумніву: ми повернемо свободу, повагу, безпеку всій нашій державі, усім громадам. І хай сила молитви в цей священний місяць допоможе нам в очищенні України від російського безбожного зла, від тих, хто не вірить насправді ні у що і саме тому здатний на такий терор. Хай наступний Рамадан почнеться в мирі та на всій вільній від Росії українській землі. Рамадан мубарак!" - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів 22 березня нараду щодо соціальної та безпекової ситуації на Донеччині.

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