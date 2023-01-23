Зеленський розповів про резонансні звільнення та санкції проти росіян, які підтримують геноцид українців

Президент України Володимир Зеленський розповів про кадрові чистки у владі та нагадав чиновникам про заборону виїзду за кордон під час війни. Також він розповів про санкції проти 22 росіян, які підтримують геноцид українців.

Про це він сказав 23 січня під час свого традиційного звернення.

"Підписав сьогодні кілька важливих указів. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. В пʼятиденний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження", - наголосив президент.

Також президент України запровадив санкції проти 22 росіян, які підтримують геноцид українців.

"Інше сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо й будемо посилювати. Запроваджені санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику", - зазначив Зеленський.

Український лідер також анонсував резонансні кадрові чистки у владі.

"Вже є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі", - наголосив президент.

Зеленський за 23 січня: невиїзні чиновники, санкції проти священників, кадрові перестановки

Нагадаємо, заступник генерального прокурора Олексій Симоненко був у 10-денній відпустці у м. Марбелья (Іспанія) попри пряму заборону президента Володимира Зеленського, висловлену під час звернення до парламенту в грудні 2022 року.

Також Кабінет міністрів України днями сколихнули два корупційні скандали. У ЗМІ потрапили документи, які свідчать про закупівлю Міністерством оборони харчів для військовослужбовців, зокрема яєць, за завищеними у 2-3 рази цінами. Заступник голови Мінінфраструктури Василь Лозинський став фігурантом справи про розкрадання бюджетних коштів на закупівлі генераторів. Детективи НАБУ упіймали Лозинського на отриманні хабара в 400 тис. доларів.

22 січня президент Зеленський анонсував масштабні кадрові чистки в українські владі.

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