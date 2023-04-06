Зеленський розповів про результати візиту до Польщі: "Він був справді змістовним"

Президент Володимир Зеленський повернувся з Польщі до Києва та розповів про результати свого візиту. Він наголосив, що темою розмов була оборона України.

Про це він сказав 6 квітня під час свого звернення до українців.

Зеленський розповів, що він у Києві провів багато нарад щодо підготування майбутніх заходів.

"Провів нараду з головою уряду Шмигалем. Більше щодо поточних питань. Координація державних кроків, рішень. Нарада щодо безпекової ситуації, роботи правоохоронних органів. Наш міжнародний порядок денний – підготовка зустрічей, переговорів, звернень. Як і завжди – був на звʼязку з військовими: усе, що стосується найгарячіших точок передової", - пояснив Зеленський.

Також президент розповів подробиці свого візиту до Польщі, наголосивши, що основною темою було озброєння, необхідне Україні.

"Саме оборона – зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України. І я дякую Польщі, дякую нашим партнерам за те, що цей візит став справді змістовним. Окремо хочу відзначити зустріч, яка відбулася вже дуже пізно ввечері вчора, майже вночі. Зустріч із мерами польських міст, міст-рятівників для України й українців. Жешув, Перемишль, Люблін і Хелм. Зустрілись ми з ними саме в Хелмі – разом із паном премʼєр-міністром Польщі Моравецьким", - сказав Зеленський.

Зеленський за 6 квітня: тільки з Польщі - і купа нарад у Києві

Президент наголосив, що він подякував усій громаді міст-рятівників за допомогу українцям у перші дні війни.

"Кожному й кожній, хто допомагав українцям, хто реально довів у перші ж дні повномасштабної війни, що між українськими й польськими серцями немає жодних барʼєрів, кордонів, перепон. Україна вміє бути вдячною. Вдячною за таку солідарність – історичну солідарність", - наголосив він.

Український лідер також відзначив воїнів ЗСУ, які протистоять російським окупантам.

"Десантники "вісімдесятки" та бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади... 30-та окрема механізована бригада... Міцність вашого захисту, хлопці, і стійкість – усе це надихає. Надихає потужно. Надихає світ не скидати обертів у підтримці України. Дякую вам, воїни! 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти, воїни 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ"... Незмінно молодці. Незмінно прагнуть більшого результату. Дякую! Дякую підрозділу спеціального призначення 1-го головного центру ГУР, які воюють у Бахмуті. Молодці, хлопці! Бахмут і Марʼїнка, Авдіївка і весь наш Донбас, наш схід, Запоріжжя й наше Приазовʼя, наша Херсонщина – я дякую всім, хто бʼється за свободу для нашої країни, за свободу для наших людей", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Польща та Україна погодили новий пакет військової допомоги під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.

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