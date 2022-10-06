Зеленський розповів про розмови з представниками Австралії та про звернення до Європи

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками політичних, бізнесових та експертних кіл Австралії. Також український лідер звернувся до провідних європейських лідерів на саміті Європейської політичної спільноти.

Про це 6 жовтня під час свого звернення до українців сказав Володимир Зеленський.

"Поспілкувався сьогодні з представниками політичних, бізнесових та експертних кіл Австралії. Відчув повну підтримку та зацікавленість у нашій перемозі. До речі, Австралія входить до топ-10 країн, які надають нам оборонну допомогу. Це дуже вагомий внесок у захист нашої держави, міжнародного правопорядку та людяності як такої", – наголосив президент.

Також 6 жовтня Зеленський звернувся до провідних європейських лідерів на саміті Європейської політичної спільноти, що відбувся сьогодні у Празі.

"Закликав їх зробити все для того, щоб цей наш новий формат співпраці у Європі, який об’єднує різні держави – від Ісландії до Азербайджану, від Іспанії до Туреччини – міг стати не просто об’єднанням політиків, а об’єднанням миротворців. Європа потребує спільноти тих, хто вміє захищати мир і ставити на місце будь-яких терористів", – сказав президент.

Про що ще говорив президент України у своєму зверненні

Володимир Зеленський прокоментував крадіжку Росією Запорізької АЕС. Він наголосив, що укази Путіна є нікчемними та безглуздими. Також Зеленський зазначив, що зараз на українській АЕС перебувають орієнтовно 500 окупантів.

Також український лідер прокоментував нові санкції проти Росії, зазначивши, що потрібно позбавити агресора усіх його доходів, які він витрачає на вбивства українців.

Зеленський: Треба ставити на місце терористів - десятки сіл звільнено, скоро будемо в Криму

Читайте також: