Зеленський розповів, про що говорив під час зустрічі з Макроном, Шольцом, Драґі та Йоганнісом

Зеленський розповів, про що говорив під час зустрічі з Макроном, Шольцом, Драґі та Йоганнісом

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з європейськими лідерами говорив про постачання зброї України.

Він наголосив, що затримки зброї дають можливість росіянам вбивати українців.

Про це пише Rai News.

"Ми говорили про потреби України, про потужну зброю, нам потрібна велика допомога. Кожна зброя означає врятовані життя, кожне відкладене рішення дає можливість росіянам вбивати українців", - сказав Зеленський.

Також президент України подякував європейським лідерам за візит до Києва.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс вранці 16 червня прибули до Києва.

Європейські лідери провели переговори із президентом України Володимиром Зеленським і відвідали зруйнований окупантами Ірпінь та на власні очі побачили наслідки злочинів путінської армії під українською столицею.

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