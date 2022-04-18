Зеленський розповів, про що говорив з президентом Литви і прем'єрами Болгарії та Хорватії

Зеленський розповів, про що говорив з президентом Литви і прем'єрами Болгарії та Хорватії

Президент зазначив, що країни скоординують дії, щоб посилити відповідальність для Росії за війну.

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив з президентом Литви і прем'єрами Болгарії та Хорватії.

Зеленський зазначив, що країни скоординують дії, щоб посилити відповідальність для Росії за війну.

Про це президент України розповів у зверненні 18 квітня.

"Говорив з президентом Литовської республіки і другом нашої країни Ґітанусом Науседою. Проінформував його про розвиток ситуації в зонах бойових дій та особливо про ситуацію в Маріуполі. Координуємо наші дії, щоб посилити відповідальність для Росії за війну", - повідомив він.

Зеленський додав, що також говорив з прем'єр-міністрами Болгарії та Хорватії про створення Росією загрози вільному мореплавству в Чорному морі.

"Про нашу взаємодію на рівні Євросоюзу. Про дієву підтримку України та напрацювання рішень для повернення миру", - зазначив він.

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Зеленський повідомив, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Там зараз перебуває значна частина армії РФ.

"Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба": звернення Зеленського за 18 квітня

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