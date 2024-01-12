Зеленський розповів про "секретну" далекобійну зброю у ЗСУ: Ігнат прокоментував

Йдеться про "ті речі, які всі вже давно обговорили й дещо призабули".

Президент Володимир Зеленський заявив, що союзники передали ЗСУ далекобійну зброю. Втім, про ню поки що не можна говорити. У Повітряних силах зауважують, що "всі прекрасно розуміють, які це засоби".

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Знаєте, я б не хотів особливо коментувати слова президента. Всі прекрасно розуміють про що йдеться. Не збили, мабуть, а знищили. Збити - це більше стосуються у небі", - сказав Ігнат.

За його словами, йдеться про "ті речі, які всі вже давно обговорили й дещо призабули" - знищення як російських гелікоптерів, так і літаків на ворожих аеродромах базування.

"Саме про це, імовірно, говорив президент. Тому, звичайно, засоби, які нам постачають партнери, високоточна далекобійна зброя - це саме те, що потрібно нам для стримування агресора. Як в повітрі, так і завдання йому ударів по землі. Всі прекрасно розуміють які це засоби. Це і крилаті ракети, й балістичні ракети, які потрібні Україні для того, щоб відбивати повітряний тероризм агресора", - пояснив речник.

Заява Зеленського

Днями президент Володимир Зеленський заявив, союзники передали українським військовим далекобійну зброю. За її допомогою за добу знищили 26 вертольотів.

"Партнери передали нам деяку далекобійну зброю. Я не говоритиму яку, але партнери зрозуміють. Ми нею знищили 26 вертольотів за добу, 12 літаків, які піднімалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим", - розповів Зеленський.

Він уточнив, що за допомогою такої зброї Україна захищалася.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, якої зброї Україна потребує найбільше. Йдеться про системи протиповітряної оборони.

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