Зеленський розповів про ситуацію на Харківщині та Донбасі: "Боротьба за життя"

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Харківщині та Донбасі станом на 65-ту добу повномасштабної війни Росії проти України.

У новому відеозверненні 29 квітня очільник країни зазначив, що українські бійці б'ють окупантів по всіх напрямках, де вони намагаються наступати. Втім, ситуацію на Харківщині Зеленський назвав жорсткою.

"Але у наших військових, розвідників є важливі тактичні успіхи. На Донбасі окупанти роблять усе, щоб знищити будь-яке життя на цій території. Постійні жорстокі бомбардування, постійні російські удари по інфраструктурі та житловим районам свідчать про те, що Росія хоче зробити цю територію безлюдною. Тому оборона нашої землі, захист наших людей – це буквально боротьба за життя. Для Лисичанська, Сєверодонецька, Попасної, Краматорська, Слов'янська, Мар'їнки та всіх інших міст і громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни", – зазначив він.

Також Володимир Зеленський наголосив, що у цій війні вирішується абсолютно все. Він додав, що лише якщо Україна вистоїть – усі вищевказані міста будуть жити.

"Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани, хоча б частково, то у них ще вистачить артилерії і авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь наш Донбас. Як вони це вже зробили з Маріуполем", – додав очільник країни.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 65-го дня війни

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі російські окупанти влаштували концтабір та поводяться цинічніше, ніж нацисти 80 років тому. Президент розповів про нацистські порядки окупантів у місті.

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