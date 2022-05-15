Зеленський розповів про "складні і делікатні переговори" заради порятунку людей з "Азовсталі"

Зеленський розповів про "складні і делікатні переговори" заради порятунку людей з "Азовсталі"

Українська сторона постійно проводить переговори задля порятунку людей на заблокованому російськими окупантами заводі "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області. І ті перемовини - "складні і делікатні".

Про це у відеозвернення ввечері неділі, 15 травня, сказав президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо дуже складні і делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з "Азовсталі". Цим питанням займаємось щоденно. І головне, щоб домовленості виконувались", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі "Азовсталь", перебувають у дуже складній ситуації. На території заблокованого російського окупантами заводу перебуває близько 600 поранених українських захисників. З них 40 — у дуже тяжкому стані.

Сам Маріуполь, який зруйнували росіяни, теж перебуває в окупації. За два з половиною місяці війни жертвами окупантів у цьому місті стали щонайменше 22 тисячі людей.

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