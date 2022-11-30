Зеленський розповів про спілкування з Нетаньягу: яку зброю може передати Україні Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Ізраїль може надати Україні сучасні системи ППО, щоб захистити українців від ракетних ударів.

Про це він сказав під час саміту Dealbook.

"У мене була одна розмова з прем'єр-міністром Нетаньягу. Ми чекаємо підтримки Ізраїлю. Я не хочу, щоб вони балансували між Україною та Росією. Це кривава війна. Після того, як було використано 550 іранських дронів... Він знає всі деталі і точно може допомогти у протиповітряній обороні. Це не зброя, яка нападає на Росію. Це захист людей. Якщо він хоче врятувати історичні відносини Ізраїлю та українського суспільства, мені здається, потрібно зробити максимум, щоб врятувати людей", - сказав Зеленський.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого напала на Україну. Росія від цього часу завдала по нашій державі 16 тисяч ракетних ударів. Лише 23 листопада під час масованого ракетного обстрілу РФ випустила по нашій державі 70 ракет, з яких 51 вдалося збити.

Українська делегація відвідала Ізраїль для переговорів з представниками Армії оборони країни (ЦАХАЛ) можливостей налагодження співпраці у сфері протиракетної оборони.

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