Зеленський розповів про допомогу звільненим захисникам "Азовсталі" та як триває робота над новими обмінами

Україна допомагає усім звільнених захисникам та і надалі працює, щоб повернути своїх воїнів з російського полону.

Про це 25 вересня під час звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що державні структури, які потрібні, повністю відпрацьовують допомогу нашим звільненим воїнам. Йдеться про медичну допомогу, соціальну, юридичну.

"Рустем Умєров за моїм дорученням відвідав сьогодні в Туреччині наших командирів з "Азовсталі". Перевірив умови, у яких вони живуть, – умови комфортні. Хлопці забезпечуються всім, чого потребують. Рустем це контролює. Вже невдовзі забезпечимо й зустріч хлопців із рідними й близькими. Цього тижня, у вівторок, у мене має бути чіткий план щодо кожного й кожної зі звільнених – як буде відновлене їхнє нормальне життя. Як і процесом звільнення наших героїв з полону, цим процесом нормалізації керує Андрій Єрмак, голова Офісу. Також йому допомагають голова ГУР МО Кирило Буданов, а також наш омбудсмен, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України тощо", - пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що триває робота і щодо наступних обмінів.

"Хоч би як було складно, ми маємо звільнити всіх наших людей, усіх українців. Не забуваємо ні про кого. Але все ж пам’ятаємо: це непросто, це вимагає зусиль багатьох людей, і це прямо пов’язано із ситуацією на передовій. Наші активні дії – це зокрема й збільшення тих, кого ми можемо обміняти. Що більше російських солдатів будуть затримані українськими силами, то швидше ми зможемо звільнити наших воїнів, наших героїв з російського полону", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, звільнені полонені ще не всі бачились із рідними, але дехто навіть встиг освідчитись.

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