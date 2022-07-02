Зеленський анонсував важливі переговори щодо надання зброї від Заходу

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що дипломатична активність не зменшується жодного дня.

За словами глави держави, наступний тиждень буде важливим, оскільки очікуються переговори щодо надання нової оборонної допомоги державі. Зеленський очікує на позитивні рішення від західних партнерів.

Про це український президент розповів у традиційному відеозверненні у ніч проти 3 липня.

"І завтра, й протягом нового тижня будуть важливі для України переговори, зустрічі – дипломатичну активність не зменшуємо жодного дня. Очікуємо нових рішень від партнерів щодо оборонної допомоги нашій державі... Головне, як би складно не було нам сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день повинен принести Україні максимальну користь – кожен і кожна мають робити для цього абсолютно все, що можливо", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше радник голови МВС Вадим Денисенко розповів про ризик захоплення Луганської та Донецької областей. Він вважає, взяти під контроль Донеччину противнику буде дуже важко, натомість ситуація на Луганщині дуже складна.

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