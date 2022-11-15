Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський розповів про візит до Херсона та складну ситуацію у місті: "Де російський прапор – повне спустошення"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
243
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський розповів про візит до Херсона та складну ситуацію у місті: "Де російський прапор – повне спустошення"

Фото: Associated Press

Абсолютно всі важливі обʼєкти в місті та області заміновані.

Російські окупанти спеціально зруйнували усю критичну інфраструктуру у Херсоні. Там немає ні електрики, ні звʼязку, ні інтернету, ні телебачення. 

Про це розповів глава держави Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 15 листопада.

"Коли є український прапор, є цивілізованість. Є свобода. Є соціальне забезпечення. Є інфраструктура. Є безпека. Є кому дбати про людей. Є все те, що зникає і що руйнують, коли приходить окупант. Ось що значить російський прапор – повне спустошення. Немає ні електрики, ні звʼязку, ні інтернету, ні телебачення. Окупанти все знищили самі – спеціально. Оце їхня спецоперація. Напередодні зими російські окупанти зруйнували людям абсолютно всю критичну інфраструктуру. Абсолютно всі важливі обʼєкти в місті та області заміновані", - повідомив він.

Зеленський запевнив, що Україна обов'язково поверне Херсон до нормального життя. 

"Це щастя для всіх, коли Росію вдається вигнати. Щастя, яке буде й у тих наших містах і громадах, які Росія позбавила нормального життя і після 24 лютого, і у 2014 році. Ми все повернемо. Повернемо нормальне життя. І знаємо, що мир для України стає ближчим. Для всієї нашої країни", - додав лідер України.

Нагадаємо, на четвертий день після деокупації Херсона до міста приїхав президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що йому важливо було відвідати Херсон особисто. 

Секретні перемовини: навіщо директор ЦРУ зустрічався з очільником зовнішньої розвідки Росії

Секретні перемовини: навіщо директор ЦРУ зустрічався з очільником зовнішньої розвідки Росії

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
243
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація