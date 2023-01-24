Зеленський розповів про загрозу повторного наступу з Білорусі: "Готуємось до викликів"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загроза повторного наступу з боку Білорусі може бути. Проте "Україна здивується, якщо до нового нападу можуть бути причетні білоруські військові".

Про це він сказав 24 січня під час спільного брифінгу з президентом Фінляндії.

Зеленський наголосив, що Україна ніколи не нападе на Білорусь. Для нашої держави зараз важливо те, щоб сусідня країна зберегла свою незалежність та не була втягнутою у "ганебну війну Росії". Президент додав, що його здивує, якщо "білоруські військові війною підуть проти України".

"Що стосується російських військ, які можуть опинитися сьогодні на будь-якій території будь-якої держави, бо вони вважають, що у них такий, знаєте, "військовий Шенген", і тому, мені здається, це все залежить від поваги населення будь-якої держави до своєї держави, а також поваги керівництва тієї чи іншої держави", - пояснив Володимир Зеленський.

Президент додав, що "Україна готується до різних викликів".

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого 2022 року з території Білорусі почався повномасштабний наступ на Київ. Також з території цієї держави Росія запускає ракети по Україні. У Білорусі також дислокуються російські окупанти та проходять там лікування.

24 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, Київ пропонує укласти Мінську пакт про ненапад. Мовляв, для того, щоб білоруські війська не рухалися до України. У МЗС України відповіли, що застерігають Білорусь від участі у війні проти України.

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