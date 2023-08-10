Зеленський розповів про "закриту, але результативну розмову" з військовим керівництвом Британії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 серпня у нього була закрита, але результативна розмова з військовим керівництвом Великої Британії. Він наголосив, що робить усе, щоб наша держава отримала більше оборонних пакетів та систем ППО.

Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців.

Зеленський згадав про "закриту, але результативну" розмову з військовим керівництво Британії, зазначивши, що обговорювалось більше оборонних пакетів для воїнів та систем ППО.

Також президент поспілкувався із представником Вселенського Патріархату митрополитом Еммануїлом.

"Працюємо на всіх рівнях та з усіма суб’єктами глобальних відносин, щоб реалізувати Формулу миру, зокрема повернути в Україну депортованих із нашої землі дітей. Вдячний Вселенському Патріархату за готовність допомагати. Звичайно, як і завжди, говорили про посилення духовної незалежності України та про духовний мир в Україні. Наша країна – один з історичних центрів християнства", - сказав він.

Зеленський додав, що "держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор".

Також президент поіменно відзначив українських воїнів:

Солдат Олександр Гринь, 81-ша окрема аеромобільна бригада. Завдяки Олександру знищено й поранено вже понад два десятки окупантів.

Солдат Олександр Грінько, наша "вісімдесятка", Десантно-штурмові війська. Президент подякував за поповнення нашого обмінного фонду.

Солдат Артем Айзенціммер, 5-та окрема штурмова бригада.

Солдат Ірина Шевченко, головний сержант-інструктор 1-го механізованого батальйону.

Солдат Андрій Максичка, 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи, Бахмутський напрямок. Вивозив поранених, сам був поранений, але після лікування повернувся на передову.

Солдат Іван Гарбуз, 36-та окрема бригада морської піхоти, б’ється на Запорізькому напрямку.

Старший солдат Сергій Примоченко, навідник розрахунку мінометів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Мазепи.

Старший солдат Віктор Доренський, ДШВ, 80-та бригада. Бої біля Кліщіївки, дуже потужно!

Старший солдат Максим Макаренко у складі "Вісімдесятки" б’ється за Україну на Донбасі.

Старший солдат Олександр Лисенко, 5-та окрема штурмова бригада.

Старший матрос Анатолій Лук’янов, 37-ма окрема бригада морської піхоти, дуже відважний воїн!

Сержант Ольга Войтюк, санітарний інструктор, 1-й механізований батальйон.

Сержант Руслан Маліцький, 38-ма окрема бригада морської піхоти.

Молодший сержант Микита Миськов, наша славетна 55-та артилерійська бригада "Запорізька Січ".

Головний корабельний старшина Андрій Скотницький, наша 36-та окрема бригада морської піхоти. Президент відзначив героїзм військового при відбитті російських штурмів.

Молодший лейтенант Андрій Скібін, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс".

Старший лейтенант Сергій Федчик, 3-й механізований батальйон.

Майор Максим Захарченко, заступник командира танкового батальйону.

"Я пишаюся всіма вами, наші воїни! Кожним і кожною! І хочу окремо відзначити сьогодні підрозділи, які забезпечують наступ наших військ. Це підрозділи українських саперів. Очищують українську землю від російських мін, відкриваючи для наших воїнів можливість іти вперед. 808-й окремий полк підтримки, 48-ма Камʼянець-Подільська інженерна бригада, 143-й Об’єднаний навчально-тренувальний центр Сил підтримки – дякую всім вам!", - сказав Зеленський.

Зеленський за 10 серпня: довгий виснажливий день

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 серпня провів засідання Ставки в "особливому форматі" - тільки за участі ключових осіб у вузькому колі. Йшлось про ситуацію на фронті та наступальні дії ЗСУ.

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