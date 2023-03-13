Зеленський розповів про зарплати військовим та пришвидшення розмінування України

Президент України Володимир Зеленський розповів про збільшення оборонного бюджету та нові санкції проти Росії.

Про це він сказав 13 березня під час свого звернення до українців.

Президент повідомив, що він провів наради з прем’єр-міністром, головою Верховної Ради, дипломатичним корпусом та внутрішньополітичним блоком Офісу.

"Зокрема, уряд схвалив і пропонує Верховній Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад півтрильйона гривень – на оборону, додатково. Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони. Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів", - сказав президент.

Зеленський також розповів про гуманітарне розмінування, б станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися.

"Суттєва частина цієї території – це земля наших аграріїв, земля, що оброблялась. Тож сьогодні обговорили, як активізувати цю роботу: пришвидшити гуманітарне розмінування, збільшити відповідну співпрацю з партнерами. І обговорили, як підтримати наших аграріїв. Почалась уже друга посівна за час повномасштабної війни. Минулого року героїчні зусилля наших фермерів, усіх працівників і працівниць аграрної сфери дозволили зберегти українське аграрне виробництво – глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки. І я дякую всім, хто зробив свій внесок у це. Відповідні кроки на підтримку галузі опрацьовує уряд", - сказав президент.

Зеленський також повідомив, що ситуація в енергетичній галузі в Україні стабілізована, а влада починає готуватися до нового опалювального сезону. Також президент анонсував кроки у боротьбі проти російських злочинців.

"Працюємо і над тим, щоб додати нових санкцій проти Росії. Днями Канада зробила вагомий крок, розширивши санкції на імпорт російського алюмінію і сталі. Я дякую Канаді за це рішення – за цей сигнал міжнародній спільноті. Маємо не лише обмежити здатність держави-терориста обходити існуючі санкції, але й запроваджувати нові – щоб Росія не могла адаптуватись до глобального тиску. Чим меншою буде російська здатність адаптації до санкцій, тим швидше зможемо відновити територіальну цілісність нашої держави і повернути мир Україні", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський назвав місця на Сході, де вирішується майбутнє України.

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