Зеленський розповів, що має зробити світ, щоб уникнути російського теракту на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС. Він проінформував про це представників "Великої сімки" та "Великої двадцятки". Український лідер наголосив, що світ може запобігти трагедії, деокупувавши ЗАЕС.

Про це він сказав 22 червня під час свого звернення до українців.

Зеленський наголосив, що світ повинен діяти, щоб запобігти катастрофі на ЗАЕС, оскільки після теракту на Каховській ГЕС уже немає сумнівів, що окупанти здатні вчинити найгірше.

"Світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше – радіаційній катастрофі. Всі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути. Це потрібно. Ми продовжимо інформувати партнерів. Буде надана інформація й тим країнам, які удають певну нейтральність навіть зараз. Очевидно, що радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі", – сказав він.

Президент додав, що Запорізьку АЕС потрібно негайно деокупувати.

"І будь-хто, хто заплющив очі на окупацію Росією такого обʼєкта, на мінування Росією території та споруд атомної станції фактично сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору загалом. І сьогодні ж я доручив міністру внутрішніх справ України Клименку Ігорю провести всі необхідні заходи, всю необхідну розʼяснювальну роботу з нашими людьми щодо всіх наявних ризиків. І найближчим часом це буде зроблено", – пояснив Зеленський.

Президент підтвердив, що окупанти намагаються приховати наслідки теракту на Каховській ГЕС.

"Російське зло сформувало там спеціальні групи, щоб прибрати й, очевидно, сховати тіла загиблих людей. І це не вперше Росія робить – намагається знищити докази та сліди своїх злочинів на окупованій території. Так вони робили й у Маріуполі, і в інших місцях. Але це така правда, яку не сховати. І я дякую всім, хто допомагає нашій розвідці, нашим спецслужбам здобувати потрібну інформацію!" – сказав він.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

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