Зеленський розповів, що насправді відбувається в Курській області: подробиці

Президент закликав реагувати лише на реальні загрози, а не на інформаційні маніпуляції.

Українські війська у Курській області продовжують виконувати свої бойові завдання, попри спроби росіян чинити максимальний тиск. Водночас військове командування України робить усе можливе для збереження життів наших воїнів.

Про це заявив президент України під час підсумкової промови після переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

За словами Зеленського, Росія продовжує залякувати, зокрема ймовірними ядерними погрозами, однак це є стандартною тактикою Кремля перед будь-яким дипломатичним процесом.

"Я думаю, питання навіть не в тому, що вони піднімають градус на Курському напрямку. Залякування будуть різні, і ядерного характеру також. Треба зрозуміти, що це також зрозуміла методичка дій РФ перед будь-яким форматом дипломатії", – пояснив президент.

Нагадаємо, Зеленський схвально відгукнувся про результати зустрічі з делегацією США в Саудівській Аравії 11 березня.

Читайте також: