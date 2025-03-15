Зеленський розповів, що насправді відбувається в Курській області: подробиці

Кремль часто використовує дезінформацію, щоб виправдати свої дії або деморалізувати українське суспільство.

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви Кремля про нібито оточення українських військових на території Курської області. За його словами, це черговий фейк російської пропаганди, яка намагається створити ілюзію успіху на фронті.

Про це він заявив на брифінгу для медіа.

"Ця інформація – брехня Путіна", – наголосив Зеленський під час свого виступу.

Він також зазначив, що справжні наміри російських військ полягають у спробах оточити українських захисників на цьому ж напрямку, але вже на території України.

"А ось що це за сигнали, які надходять від російської сторони – я поділюсь із вами. Насправді саме російська сторона хоче оточити українських військових у цьому напрямку, але на території України", – підкреслив президент.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна буде продовжувати боротьбу за свою свободу та територіальну цілісність, незалежно від того, що хоче Володимир Путін.

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