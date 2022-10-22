Зеленський розповів, що потрібно для боротьби з дронами: "Ми не можемо віддавати всі ракети"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що для боротьби з російськими дронами Україні потрібно більше систем ППО, адже недостатньо лише ракет системи IRIS-T, яка потужно зарекомендувала себе на полі бою.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

Зеленський сказав, що українські суспільство та енергетика страждають на сьогодні через брак протиповітряної та протиракетної оборони.

"Ми готові боротися. Ми не просто готові боротися. Україна не перший день показує, що ми боремося. Ми можемо перемогти все це. Нам потрібні тут партнери. І перш за все, українська енергетика і українське суспільство сьогодні страждає через брак ППО і протиракетної оборони. Все це може нам надати світ, як Сполучені Штати. Сполученим Штатам я вдячний завелику допомогу, але тим не менш, ППО у нас поки що немає від Сполучених Штатів. Ми чекаємо", – зауважив президент.

Він додав, що країни ЄС теж можуть допомогти Україні системами ППО і ПРО. Держава не може боротися з ворожими дронами самими лише ракетами одної IRIS-T.

"Поки що тільки Німеччина. Я вам кажу відверто – вони передали першу систему IRIS-T. Вона показала дуже потужні серйозні результати. Але ви також повинні нас зрозуміти: ми не можемо на дрони просто віддавати всі ці ракети. Їх у нас не така кількість. Ми розуміємо, що ми повинні знищувати дрони іншою зброєю. Всі ці деталі є у всіх наших партнерів. ППО, ПРО – сьогодні дуже важлива для нас зброя. Важливі системи, які можуть зберегти наше суспільство від цих спрямованих терористичних атак", – пояснив Зеленський.

Системи ППО для України

Міністр оборони США Ллойд Остін 12 жовтня заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це фізично можливо.

А 20 жовтня у Пентагоні, коментуючи атаки іранськими дронами по Україні, заявили, що планують продовжити роботу із союзниками для забезпечення ЗСУ необхідними засобами для оборони.

Зауважимо, що 11 Україна отримала від Німеччини систему ППО IRIS-T, яка дуже позитивно зарекомендувала себе на полі бою.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив 21 жовтня, що за кілька місяців Україна суттєво посилить повітряну оборону.

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