Зеленський розповів, що потрібно для дипломатичного завершення війни

За словами президента, наша держава може говорити лише з сильної позиції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дипломатичне завершення війни можливе тільки на основі української формули миру та при умові визволення всіх тимчасово захоплених росіянами територій.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Fox News.

"Мій сигнал − ми не хочемо повторювати Мінські домовленості, але щодо іншої частини нашої території − жодних нових заморожених конфліктів. Ми не віримо у це. І я не довіряю йому (російському диктатору Володимиру Путіну, − ред.). Щодо столу переговорів − коли ми підготуємося, коли буде документ, який базується на нашій формулі миру, наш основний документ, і коли ми матимемо підтримку світу, тоді ми зможемо шукати шляхи, як говорити з представниками Росії", - наголосив Володимир Зеленський.

За словами президента, наша держава може говорити лише з сильної позиції.

"З сильної позиції ми маємо один дуже важливий дипломатичний шлях − це документ. І коли він буде готовий, то неважливо, де ми зупинимось на той момент. Якщо ми будемо сильними по всіх пунктах, які я озвучив, і коли ми матимемо документ, і на нашому боці буде більшість великих країн, ключових, тих, які приймають рішення, то тоді ми зможемо говорити про політичні переговори", − підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський показав навчання українських пілотів на F-16.

Читайте також: