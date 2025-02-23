Зеленський розповів, що потрібно для справедливого миру в Україні: подробиці

Бажання всіх – примусити Путіна закінчити гарячу фазу війни. Для її завершення необхідно забезпечити гарантії безпеки для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції "Україна. Рік 2025".

“Це буде складна робота, дуже довго”, – зазначив він, говорячи про шляхи припинення гарячої фази конфлікту.

За словами Зеленського, важливо мати чітке розуміння не тільки теоретичних, але й практичних аспектів гарантій безпеки, зокрема, через членство в Європейському Союзі та фінансування української армії.

“Зараз ми розуміємо, що членство в НАТО ще не є реальністю, хоча я впевнений, що це питання буде обговорюватися”, – зазначив президент.

Він також додав, що Європа має запропонувати конкретні гарантії безпеки, а США можуть допомогти з фінансуванням та іншими аспектами.

Зеленський зазначив, що після Мінських угод, контроль за кордоном, протяжність якого більше ніж 1000 км, став серйозною проблемою, яку не вдалося вирішити навіть за допомогою відеокамер та ОБСЄ.

“Ми маємо почати з розуміння, що може дати Європа і що можуть дати Сполучені Штати Америки”, – підсумував він, вказавши на важливість чітких практичних кроків для досягнення миру.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що готовий залишити пост президента України, якщо це буде необхідно для досягнення миру в країні.

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