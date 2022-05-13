Зеленський заявив, що Росія має зробити перший зрозумілий крок для переговорів

Зеленський назвав перший крок, який має зробити РФ для переговорів, та розповів, якого миру хоче Україна
Росія у переговорах з Україною має зробити перший зрозумілий крок.
Про це президент Володимир Зеленськоий розповів в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1.
Також він розповів, якого миру хоче Україна.
"Поваги до суверенітету, до територіальної цілісності, традицій, народу, мови. Поваги до людей, суспільства і до незалежності нашої держави. Я зараз сказав банальні речі, але саме всі ці звичайні нормальні речі порушила РФ. І для цього потрібно їх відновити - вивести свої війська з нашої землі. Наших військ на території РФ немає. Вивести війська, деокупувати наші домівки, я вже не говорю про те, що треба повернути все награбоване зі звичайних домівок", - зазначив глава держави.
Президент також зазначив, українська сторона не робитиме жодних компромісів щодо своєї незалежності.
"В перемовинах ми готові говорити - принаймні вийдіть з тієї території, яку ви окупували починаючи з 24 числа. Так, ви будете на деяких наших тимчасово окупованих територіях продовжувати стояти, на жаль, але це перший зрозумілий крок, щоб про щось говорити, давайте це зробимо. Ми не чуємо відповіді на це питання", - резюмував Зеленський, додавши, що будуть репарації, суди, вироки.
Також президент України Володимир Зеленський розповів, що готовий до діалогу з російським диктором Володимиром Путіним. Проте цей діалог повинен бути без посередників та російських ультиматумів.
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