Зеленський заявив, що Росія має зробити перший зрозумілий крок для переговорів

Зеленський заявив, що Росія має зробити перший зрозумілий крок для переговорів

Зеленський назвав перший крок, який має зробити РФ для переговорів, та розповів, якого миру хоче Україна

Росія у переговорах з Україною має зробити перший зрозумілий крок.

Про це президент Володимир Зеленськоий розповів в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1.

Також він розповів, якого миру хоче Україна.

"Поваги до суверенітету, до територіальної цілісності, традицій, народу, мови. Поваги до людей, суспільства і до незалежності нашої держави. Я зараз сказав банальні речі, але саме всі ці звичайні нормальні речі порушила РФ. І для цього потрібно їх відновити - вивести свої війська з нашої землі. Наших військ на території РФ немає. Вивести війська, деокупувати наші домівки, я вже не говорю про те, що треба повернути все награбоване зі звичайних домівок", - зазначив глава держави.

Президент також зазначив, українська сторона не робитиме жодних компромісів щодо своєї незалежності.

"В перемовинах ми готові говорити - принаймні вийдіть з тієї території, яку ви окупували починаючи з 24 числа. Так, ви будете на деяких наших тимчасово окупованих територіях продовжувати стояти, на жаль, але це перший зрозумілий крок, щоб про щось говорити, давайте це зробимо. Ми не чуємо відповіді на це питання", - резюмував Зеленський, додавши, що будуть репарації, суди, вироки.

Також президент України Володимир Зеленський розповів, що готовий до діалогу з російським диктором Володимиром Путіним. Проте цей діалог повинен бути без посередників та російських ультиматумів.

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