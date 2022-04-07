Зеленський розповів, що стане для Росії "дозволом розпочати нову криваву хвилю на Донбасі"

Президент України просить світ надати зброю, а також посилити санкції проти РФ.

Україна чекає від західних партнерів надання зброї, а також посилення санкцій проти агресивної Росії. Якщо цього не станеться, то це буде сигналом для РФ, що можна розпочинати нову криваву хвилю війни.

Про це у відеозверненні вночі 7 квітня сказав президент України Володимир Зеленський.

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"Для зупинки війни треба зробити ще значно більше. Якщо не буде справді болісного пакету санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї, щодо якої ми зверталися багато разів, то це буде розглядатися Росією як дозвіл. Як дозвіл іти далі. Як дозвіл наступати. Як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що "ще можна цього не допустити. Ще можна запровадити такі санкції, на яких наполягає Україна. Наполягає наш народ. Ще можна дати нам таку зброю, яка реально зупинить цю агресію. Захід може це зробити. Так само, як міг застосувати превентивні санкції ще минулого року, щоб не почалося це вторгнення. Якщо ж помилка буде зроблена знову, якщо превентивних дій не буде вдруге, то це стане історичною помилкою для всього західного світу".

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 42-го дня війни

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