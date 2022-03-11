Зеленський розповів, скільки дітей вже вбито російськими військами в Україні

Президент наголосив наскільки нашій державі не пощастило із деякими сусідами

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що з Польщею у України склалися добрі стосунки, народи ділять однакові цінності.

"Наші діти мають жити у світі однакових добрих цінностей. Мають жити у світі, де народи незалежні, де панує свобода, де родина має значення і де ніхто й ніколи не має права на загарбницьку війну. Вважається, що цифра 7 приносить щастя, саме стільки сусідів Бог дав Україні. Чи приносить це щастя нам? Відповідь сьогодні знає весь світ. А краще за інших її знають 78 українських дітей, які загинули від ракет і обстрілів Росії. Сусіда, який приніс на нашу землю біду та війну. Сусіда, який вочевидь діє без Бога", - зазначив президент.

Виступ Президента України Володимира Зеленського перед польським Сеймом. «Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз із Польщею. Нехай неформальний. Але союз, який виріс із реальності, а не зі слів на папері. Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами й сестрами. Це наша велич. І ваша велич». Виступ Президента України Володимира Зеленського перед польським Сеймом. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 11 березня 2022 р.

Тому він наголосив наскільки важливо мати доброго друга, який допоможе в біді. "Коли є той, хто б’є по-звірячому, дуже важливо мати того, хто підставить плече. І коли у твій дім ступає нога ворога, він протягне руку допомоги", - наголосив Зеленський.