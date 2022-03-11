Зеленський розповів, скільки людей вдалося евакуювати за два дні

Зеленський розповів, скільки людей вдалося евакуювати за два дні

Тільки 10 березня вдалося вивезти 40 тисяч людей.

Президент Володимир Зеленський розповів, що одним із найголовніших завдань для влади на сьогодні є організація гуманітарних коридорів — Суми, Тростянець, Краснопілля, Ізюм, Буча, Ірпінь, Гостомель.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

"За цей день (10 березня — Ред.) вдалося вивезти 40 тисяч наших людей, дати їм безпеку — у Черкасах, Полтаві, Дніпрі, Львові", — сказав Зеленський.

За його словами, також вдалося доправити гуманітарні вантажі: сотні тонн продовольства і медикаментів.

"Ми робиме все, аби врятувати наших людей у містах, які ворог хоче просто знищити. З урахуванням роботи гуманітарних коридорів у попередні два дні ми вже евакуювали близько ста тисяч людей", — підсумував президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України 13-ти військовим.

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