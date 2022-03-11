Зеленський розповів, скільки людей вдалося евакуювати за два дні

Тільки 10 березня вдалося вивезти 40 тисяч людей.
Президент Володимир Зеленський розповів, що одним із найголовніших завдань для влади на сьогодні є організація гуманітарних коридорів — Суми, Тростянець, Краснопілля, Ізюм, Буча, Ірпінь, Гостомель.
Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.
"За цей день (10 березня — Ред.) вдалося вивезти 40 тисяч наших людей, дати їм безпеку — у Черкасах, Полтаві, Дніпрі, Львові", — сказав Зеленський.
За його словами, також вдалося доправити гуманітарні вантажі: сотні тонн продовольства і медикаментів.
"Ми робиме все, аби врятувати наших людей у містах, які ворог хоче просто знищити. З урахуванням роботи гуманітарних коридорів у попередні два дні ми вже евакуювали близько ста тисяч людей", — підсумував президент.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України 13-ти військовим.
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