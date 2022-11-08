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Зеленський розповів, скільки мільйонів українців залишились без електрики: відключення тривають у 14 областях

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Зеленський розповів, скільки мільйонів українців залишились без електрики: відключення тривають у 14 областях

Фото: Associated Press

В Україні діють стабілізаційні графіки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на ніч 8 листопада близько 4 млн українців у 14 областях та місті Києві відключені від електропостачання. 

Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців. 

"Тривають ремонтні роботи і на всіх тих обʼєктах енергетики, які постраждали від нещодавніх російських ударів. Станом на цей вечір близько 4 млн українців у 14 областях та місті Києві відключені від електропостачання. Але більшість – саме за стабілізаційними графіками, а не аварійно. Я дякую всім нашим енергетикам, комунальникам, обласним адміністраціям, місцевому самоврядуванню – усім, хто повертає нашим людям передбачуваність життя навіть у таких умовах", - сказав президент. 

Зеленський додав, що зараз триває робота з відновлення нормального життя у звільнених районах. Тільки за минулу добу і тільки, наприклад, у двох районах Харківщини повернули газ і електрику понад тисячі домогосподарств.

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Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України 

Росія від 10 жовтня масовано обстрілює енергетичну інфраструктуру України. Російські терористи 31 жовтня випустили по нашій енергетичній системі 55 ракет, з яких 45 вдалось збити. 

За даними української розвідки ракетний терор триватиме. Мета росіян - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних. 

В "Укренерго" також повідомили, що 9 листопада електрику вимикатимуть по всій території України. Найсуворіші обмеження діятимуть в 10 областях, зокрема і в Києві. Якщо повторних обстрілів не буде, то енергетичну систему вдасться стабілізувати вже за тиждень. 

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Дата публікації
Перегляди
277
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