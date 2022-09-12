Зеленський розповів, скільки окупованих територій України вдалось звільнити

ЗСУ звільняють українські території на півдні та сході. Рух військ триває.

Про це під час традиційного звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

"Від перших чисел вересня й до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України – на сході й на півдні. Рух наших військ триває. Я дякую 57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на сході й дуже сміливо, дуже впевнено просувається вперед на Південному напрямку.

Дякую 59-й окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед попри все – попри особливості відкритої місцевості, попри артилерію окупантів. Дякую бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активності ворога. Хлопці, ви справжні герої!", - пояснив президент.

Зеленський також подякував українським зенітникам, які вчора збили 9 з 12 ракет, які окупанти випустили по Україні.

"Окремо хочу сьогодні подякувати сьогодні нашим зенітникам. Учора всі ми бачили наслідки російських ударів. Але при цьому більшість ракет терористів вдалося збити. Дев’ять із 12 ракет було збито. Сім ракет збили воїни 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Схід" і дві ракети збили захисники неба 96-ї Київської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". Дякую вам, наші захисники, наші захисниці!", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, контрнаступ військових ЗСУ на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.

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