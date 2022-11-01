Зеленський розповів, скільки пенсій росіян РФ вклала в один обстріл України: "Могли б подолати бідність у себе"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір 1 листопада майже усім українцям відновили електропостачання та водопостачання. Один ракетний удар по Україні коштував РФ понад 2 млн 300 тис. середніх російських пенсій за віком.

Про це президент сказав під час свого традиційного звернення до українців.

"Стабілізаційні відключення тривають у девʼяти регіонах України. Енергетики й місцева влада роблять усе, щоб скоротити час відключень. Не варто забувати й про те, що без перерви тривають відновлювальні роботи на територіях, які були звільнені від окупантів: на Харківщині, на Донбасі, на півдні країни. Наприклад, уже понад 20 тисяч споживачів у звільнених районах Харківської області отримали постачання газу. У Вовчанську, Балаклії та інших містах відновлюються системи для теплопостачання. Ми зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя", - повідомив Зеленський.

Зеленський наголосив, що лише за один день Росія витратила на ракетний удар по Україні понад 2 млн 300 тис. середніх російських пенсій за віком.

"Вони не зважають на видатки на енерготерор. Якщо поглянути на ціну лише вчорашнього російського удару, то застосовані ракети й дрони коштували Росії в еквіваленті понад 2 млн 300 тис. середніх російських пенсій за віком. І це один удар! Місячні доходи 2 млн 300 тис. російських пенсіонерів... Замість того щоб долати бідність у своїй країні, російське керівництво витрачає все, щоб тільки не визнавати, яку історичну помилку вони зробили цією своєю війною проти України", - сказав президент.

Український лідер наголосив, що росіяни сподіваються взимку зламати Україну, проте у них нічого не вийде.

"На полі бою вони безнадійні. Українські воїни це вже довели. Але потрібен час, потрібні зусилля, потрібне терпіння, щоб довести, що й надія на зиму для російських терористів не справдиться. Впевнений, ми і це пройдемо.

Я дякую всім, хто допомагає Україні! Слава кожному й кожній, хто працює, наближаючи нашу перемогу! Слава всім нашим воїнам, які утримують позиції, хоч би як це було складно, і поступово звільняють нашу землю!", - сказав Зеленський.

Ракетний обстріл України 31 жовтня

Російські терористи 31 жовтня випустили по Україні 55 крилатих ракет, 45 з яких вдалося збити. Цього ж дня Путін зізнався у вчиненні воєнного злочину та заявив, що це "була частково помста через вибухи в бухті Чорноморського флоту".

Forbes підрахував, що Росія протягом 31 жовтня атакувала Україну ракетами різних типів та безпілотниками на загальну суму близько 760 млн дол.

Українська військова розвідка вважає, що ракетний терор триватиме. Мета - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.

Читайте також: