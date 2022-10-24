Зеленський розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні за час повномасштабної війни

Президент Володимир Зеленський розповів, що за 8 місяців повномасштабної війни Росія випустила по Україні орієнтовно 4500 ракет. Запаси окупантів скорочуються.

Про це він сказав під час саміту демократії Haaretz.

"За вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4500 ракет проти нас. І запас ракет у них скорочується. Ось чому Росія пішла шукати ракети по всьому світу для продовження терору. Знайшла в Ірані", – наголосив Зеленський.

Роль Ірану у війні проти України

Видання Reuters стверджує, що Іран готується передати Росії ракети класу "земля-земля" та додаткові безпілотники.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників.

The Jerusalem Post із посиланням на офіційні українські джерела повідомив, що в Україні ліквідували 10 інструкторів з Ірану, які запускали по Україні безпілотники.

Європейський Союз 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану за постачання Російській Федерації дронів-камікадзе, якими окупанти бомблять Україну.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Іран відправив РФ військову амуніцію та готується надати ракети й безпілотники.

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