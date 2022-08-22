Зеленський розповів, скільки ракет випустила по Україні Росія за пів року повномасштабної війни

Росія за пів року повномасштабної війни запустила по Україні 3,5 тис. ракет.

Водночас держава-терористка цинічно збирає Радбез ООН, щоб обговорити ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС.

Про це 22 серпня під час свого звернення до українців сказав президент України Володимир Зеленський.

"Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається до 3,5 тис. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати – настільки вони інтенсивні. І при цьому держава-терорист не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Арестович пояснив, чому окупанти б'ють по території Запорізької АЕС.

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