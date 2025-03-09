Зеленський розповів, скільки ракет за тиждень РФ випустила по містах України

Масштаби російських атак змушують Україну звертатися до союзників із вимогою надати більше систем ППО та припинити постачання компонентів до РФ.

За останній тиждень Росія здійснила близько 100 атак на Україну, застосувавши понад 1200 керованих авіабомб, майже 870 дронів-камікадзе та понад 80 ракет різних типів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

"Кожен "шахед", кожна авіаційна бомба, які використовує Росія, – це, зокрема, і компоненти, які постачаються в обхід санкцій. У цій зброї – понад 82 тисячі іноземних складників", - йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україна щодня працює з міжнародними партнерами над підтримкою, яка рятує життя. Зокрема, це постачання систем ППО, інвестиції в український оборонний сектор та посилення санкцій проти Росії. Президент підкреслив, що ця робота триває для наближення справедливого миру та забезпечення надійних гарантій безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 9 березня Росія атакувала Україну 119 дронами-камікадзе Shahed і безпілотниками-імітаторами з території РФ та окупованого Криму. Сили ППО знищили 73 ворожі безпілотники.

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