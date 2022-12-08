Зеленський розповів, скільки територій України замінували росіяни: "Це - жорстокий терор"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що жорстокішим за ракетний терор окупантів є мінний. Росіяни свідомо залишають смертельні пастки, щоб убити якомога більше українців.

Про це він сказав 8 грудня під час свого традиційного звернення.

"Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток. Закопаних фугасів, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури... Йдеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території. Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Який навіть іще жорстокіший і підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО", - наголосив президент.

Зеленський також подякував міжнародним партнерам, які допомагають Україні з протимінною роботою.

"Канада, Японія, Британія, Словаччина, амбасадори й донори United24 та багато-багато інших, хто розуміє, як це важливо, щоб Україна не залишалася сам на сам із проблемою замінованої окупантами території", - сказав президент.

Мінний терор проти України

Російські терористи хаотично заміновують територію України, прагнучи зробити наші землі небезпечними та непридатними до життя.

Так, у Херсонській області в середу, 7 грудня, загинуло четверо поліцейських, які проводили в регіоні стабілізаційні заходи. Правоохоронці підірвалися на російських мінах. Серед загиблих - начальник Нацполіції Черкаської області Михайло Куратченко. У жовтні на Херсонщині під час розміновування загинув полковник Нацполіції.

Схожі ситуації у всіх регіонах, де встигли побувати загарбники. На мінах і досі підриваються цивільні. Так, в Олевській громаді Житомирщини автомобіль підірвався на міні - загинуло подружжя. Сиротами стали 8 дітей.

У ДСНС повідомили, що в Україні зараз залишаються потенційно небезпечними через вибухонебезпечні предмети близько 175 тисяч квадратних кілометрів територій.

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