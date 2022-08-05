Зеленський розповів, скільки уже вдалося вилучили російських активів на відшкодування збитків для України

В Україні уже вилучено російських активів на 28 мільярдів гривень. Ці кошти будуть направлені на відшкодування збитків, які Росія завдає під час війни.

За словами глави держави, ще понад 900 об'єктів, які належать Російській Федерації, мають намір конфіскувати.

Про резельтати наради щодо санкційної політики і конфіскації російських активів український президент розповів у традиційномсу зверненні увечері 5 серпня.

"Ця робота продовжується. Ще понад 900 об'єктів, які належать саме Російській державі, пропонується конфіскувати. А якщо оцінювати власності не тільки не тільки держави-терористки, але також її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення. Все це буде направлено на відшкодування збитків, які Росія завдає війною і терором", - сказав очільник України.

Зеленський наголосив, що в Європі та США активно триває робота над законопроєктами, які дозволять розширити можливості вилучення конфіскації російських активів для України.

"Також заслухав результати роботи групи з розробки і впровадження міжнародного компенсаційного механізму та конфіскації російських активів за кордоном. Всі наші партнери активно над цим працюють. В Європі, в США триває робота над законопроєктами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України", - розповів політик.

Нагадаємо, 5 серпня під час засідання уряд затвердив Указ президента про конфіскацію російського майна й активів в Україні. Кошти із вилучених активів Росії будуть спрямовані на оборону та відновлення України.

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