Зеленський розповів, скільки за тиждень РФ скинула на Україну бомб, дронів та ракет

За тиждень Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Я вдячний воїнам, які захищають Україну, партнерам, котрі розуміють нашу потребу в посиленні ППО для збереження життів наших людей", - написав він.

За його словами, світ має бути єдиним і сильним, щоб за допомогою сили змусити Росію та її союзників припинити терор і досягти справедливого миру.

Нагадаємо, 15 грудня у Харкові пролунали вибухи, внаслідок російської атаки постраждала одна людина.

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