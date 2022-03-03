Зеленський розповів, як "без бюрократичної хріні" зідзвонюється у WhatsApp зі світовими лідерами

Зеленський розповів, як "без бюрократичної хріні" зідзвонюється у WhatsApp зі світовими лідерами

Президент України каже, що має телефонні розмови із багатьма світовими лідерами по кілька разів на день.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що став із багатьма світовими лідерами близькими приятелями.

Про це глава держави сказав у розмові з представниками світових ЗМІ в пресцентрі Офісу президента в Києві.

"З багатьма лідерами ми зараз стали близькими приятелями. Ми зідзвонюємося кілька разів на день. Мені подобається, що я можу по WhatsApp поговорити з лідерами. Без цієї всякої хріні бюрократичної, коли потрібно щось складно замовляти, потім дуже складно чекати і когось ще чекати, а потім ще тиждень зачекайте, а люди мруть і гинуть, а зараз зовсім інший момент у житті", - сказав він.