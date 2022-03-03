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Зеленський розповів, як "без бюрократичної хріні" зідзвонюється у WhatsApp зі світовими лідерами

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Зеленський розповів, як "без бюрократичної хріні" зідзвонюється у WhatsApp зі світовими лідерами

Президент України каже, що має телефонні розмови із багатьма світовими лідерами по кілька разів на день.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що став із багатьма світовими лідерами близькими приятелями. 

Про це глава держави сказав у розмові з представниками світових ЗМІ в пресцентрі Офісу президента в Києві.

"З багатьма лідерами ми зараз стали близькими приятелями. Ми зідзвонюємося кілька разів на день. Мені подобається, що я можу по WhatsApp поговорити з лідерами. Без цієї всякої хріні бюрократичної, коли потрібно щось складно замовляти, потім дуже складно чекати і когось ще чекати, а потім ще тиждень зачекайте, а люди мруть і гинуть, а зараз зовсім інший момент у житті", - сказав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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