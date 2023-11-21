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Зеленський розповів, як "закінчити війну завтра"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленський розповів, як "закінчити війну завтра"

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Зеленський не може сказати, скільки ще триватиме війна в Україні.

Глава держави Володимир Зеленський вважає, що війна може "закінчиться завтра", якщо Володимир Путін виведе свої війська із України.

Про це президент України сказав в інтерв'ю британському таблоїду The Sun.

"Росія може припинити це (війну - ред.) завтра, якщо Путін накаже своїм військам вивести війська", - відповів він коротко на запитання, як можна завершити військові дії в Україні. 

Та додав, що "він не може сказати, скільки це триватиме".

Видання пише, що зростає усвідомлення того, що війна в Україні не закінчиться швидко. 

"Захисники України приголомшили світ, коли вони зупинили російську джаггернауту в перші тижні вторгнення Путіна та відклали наступ Кремля навколо Києва, Харкова та Херсона, але лінія фронту за рік не сильно змінилася", - зазначають західні журналісти.

ТСН.ua зібрав головні заяви Володимира Зеленського із інтерв'ю The Sun.

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Дата публікації
Перегляди
1726
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